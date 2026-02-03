La Corsica Ferries assume | 150 posti di lavoro sulle navi della flotta Ecco come candidarsi

La compagnia Corsica Ferries cerca 150 nuovi dipendenti da assumere sulle sue navi in vista dell’estate. Si cercano persone per ruoli di macchina, camera e cucina, aperti a tutte le qualifiche. Chi ha voglia di lavorare in mare può candidarsi subito, perché le assunzioni sono già in programma.

Personale navigante di macchina, camera e cucina. Per tutte le qualifiche. La Corsica Sardinia Ferries è pronta ad assumere in vista della stagione estiva 150 persone da impiegare a bordo delle navi della flotta. Per imbarcare subito la compagnia fa sapere che è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, i candidati saranno supportati nell'effettuazione delle pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Corsica Ferries

Corsica Sardinia Ferries cerca 150 persone per le sue navi.

Ultime notizie su Corsica Ferries

