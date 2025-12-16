164 posti di lavoro in Friuli | 10 cooperative assumono ecco come candidarsi
Il 28 gennaio a Udine si terrà il Recruiting Day Legacoop Fvg, un evento dedicato all'inserimento lavorativo in Friuli Venezia Giulia. Dieci cooperative offriranno 164 opportunità di lavoro, rappresentando una concreta occasione per chi cerca occupazione nella regione. L'evento, promosso dalla Regione e Legacoop, si svolgerà a palazzo Antonini Belgrado.
