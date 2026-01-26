Giorno della Memoria alla Passerini Landi l’incontro Ridare significato e storia alle parole

In occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca Passerini Landi organizza un incontro con la semiologa Valentina Pisanty. L’appuntamento, previsto per martedì 27 gennaio alle 17.30 nel salone monumentale, offre l’opportunità di riflettere sul valore delle parole e sul loro ruolo nel ricordo e nella comunicazione storica. Un momento di confronto dedicato alla comprensione e al significato delle espressioni legate alla memoria collettiva.

Il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà domani, martedì 27 gennaio alle 17.30, nella ricorrenza del Giorno della Memoria, la conversazione con la semiologa Valentina Pisanty, docente all'Università di Bergamo e autrice di saggi incentrati anche sul discorso politico, sulla retorica del razzismo e sulla memoria, lo storico Marcello Flores - docente e direttore del Master europeo in "Human Rights and Genocide Studies" dell'Università degli Studi di Siena, specializzato nello studio dei genocidi - e Pier Luigi Bersani, presidente dell'Istituto di storia contemporanea di Piacenza che promuove l'incontro, introdotto dalla direttrice Carla Antonini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

