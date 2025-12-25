La classifica delle compagnie aeree dove si mangia meglio a bordo | Ita Qatar Airways e Emirates fuori dai giochi ecco chi c’è sul podio
Esiste un sesto senso del viaggiatore capace di svegliare anche il sonno più intenso, persino il dolce abbraccio di Morfeo che allieta l’ansia delle turbolenze. C’è un’emozione più forte della paura: il piacere del cibo. Il subconscio è vigile quando si tratta di mangiare in aereo, e capta come un radar la domanda “pasta, chicken or beef?” svegliandosi di soprassalto. Quando il personale di bordo si affaccenda per servire il pasto c’è un attimo di esaltazione generale, e l’aspettativa vola più alta della quota di crociera: cosa svelerà quel micro vassoio con vaschette perfettamente incastrate? Nonostante le combinazioni non siano un segreto poiché le compagnie aeree specificano anticipatamente le proposte (alcune consegnano anche il menù cartaceo di reminder prima di servire il pasto), dietro l’alluminio che protegge le pietanze c’è sempre un pizzico di mistero, il sale della scoperta che impreziosisce l’esperienza, così il mix della classica “insalata” in micro contenitore, meglio nota come “antipasto”, il design e la disposizione delle vaschette, per non parlare del set di posate, in plastica, legno o acciaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: La città del mondo dove si mangia meglio è Napoli: podio della classifica tutto italiano
Leggi anche: Dalla poltrona letto allo chef a bordo: il trend delle compagnie aeree “only business class” dove il viaggio è già un’esperienza. Ecco quanto costano e come funzionano
Le migliori (e peggiori) compagnie aeree del mondo secondo i viaggiatori - Sappiamo bene che a rendere memorabile un viaggio non è solo la destinazione, ma anche il viaggio stesso. siviaggia.it
Quali sono le compagnie aeree più pulite? La classifica di Skytrax - Pulizia, igiene e sicurezza a bordo: Skytrax ha premiato le compagnie aeree più pulite del mondo nel 2025. missionline.it
Sono queste le peggiori compagnie aeree d’Europa nel 2025: la classifica - Non tutte le esperienze di volo sono uguali e purtroppo, come molti di noi sapranno, alcune compagnie sembrano specializzate nel trasformare un viaggio in un vero e proprio percorso a ostacoli! siviaggia.it
Cauzioni: Chi domina il mercato La classifica definitiva di KPMG e Milano Finanza rivela i big per raccolta e utili. Un'analisi approfondita dei bilanci di 85 Compagnie leader in Italia. https://connect.kpmg.it/il-mercato-assicurativo-italiano-2025__hstc=851943 - facebook.com facebook
Tgroup nella Classifica Top 500 Campania anche quest’anno. Siamo entusiasti di annunciare che anche quest’anno Tgroup è presente nella classifica Top 500 aziende della Campania, secondo l’ultima edizione della rilevazione realizzata da PwC in collabo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.