La chef Francesca Bartoli porta il Casentino a Sanremo. Per il quarto anno, partecipa alla rassegna ligure con la Federazione Italiana Cuochi. Questa volta indossa una divisa con il nuovo brand “Casentino, naturalmente autentico”. La sua presenza si fa notare tra gli stand e le cucine del festival, portando i sapori e le tradizioni del territorio ligure.

Il Casentino arriva a Sanremo grazie alla chef Francesca Bartoli, che per la quarta volta parteciperà alla trasferta ligure con la Federazione Italiana Cuochi, indossando la sua nuova divisa personalizzata con il brand territoriale “Casentino, naturalmente autentico”. Originaria di Talla, Bartoli porterà ancora una volta la sua terra nel cuore – e nei piatti – trasformando l’esperienza culinaria in uno strumento di promozione territoriale. «Il Casentino è sempre con me, nei valori e nella cucina. In questa occasione lo sarà anche visivamente: ho accolto con entusiasmo l’invito dell’Ambito Casentino, scegliendo di stampare il logo sulla mia divisa per raccontare questo territorio oltre i suoi confini», ha spiegato la chef. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La chef Francesca Bartoli porta il Casentino a Sanremo con il brand “Naturalmente autentico”

Approfondimenti su Francesca Bartoli

La chef Francesca Bartoli si prepara a partire per Sanremo.

Lutto nel mondo della gastronomia: è deceduto improvvisamente all’età di 67 anni lo chef Alvaro Bartoli, figura di spicco della cucina del Grand Hotel La Pace di Montecatini Terme.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Bartoli

Argomenti discussi: La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand Casentino, naturalmente autentico; La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand Casentino naturalmente autentico.

La chef Francesca Bartoli parte per Sanremo indossando la sua nuova divisa con il brand Casentino, naturalmente autenticoLa chef Francesca Bartoli di Talla torna a Sanremo per la quarta volta con la Federazione Italiana Cuochi e porterà il Casentino nel cuore ... msn.com

"Osteria Le Note di Guido" Venerdì 30 Gennaio – GIRO PINSA GOURMET Cucina tipica Toscana con la Chef Francesca BartoliVi aspettiamo! Talla Via Cesare Battisti, 18 - facebook.com facebook