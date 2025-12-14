Addio allo chef Alvaro Bartoli guidò la cucina dello storico Grand Hotel La Pace

Lutto nel mondo della gastronomia: è deceduto improvvisamente all’età di 67 anni lo chef Alvaro Bartoli, figura di spicco della cucina del Grand Hotel La Pace di Montecatini Terme. Con una carriera lunga e prestigiosa, Bartoli lascia un’impronta indelebile nel panorama culinario della località toscana.

Montecatini Terme (Pistoia), 14 dicembre 2025 – È morto improvvisamente all’età di 67 anni Alvaro Bartoli, per tanti anni executive chef del Grand Hotel La Pace a Montecatini Terme. Bartoli era presidente onorario dell’Unione cuochi toscani che quest’anno ha festeggiato il suo cinquantenario. Lascia un vuoto nel mondo del turismo alberghiero non solo di Montecatini, ma dell’intera Regione e dell’Italia. Bartoli aveva iniziato la sua prestigiosa carriera professionale nel 1974 al Grand Hotel La Pace con grandi maestri come Natale Clerici e Gianfranco Schlammer in un reparto cucina composto da tanti illustri professionisti. Lanazione.it

