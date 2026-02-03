La Cgil | Carenza personale rende sempre più critica la situazione ufficio postale in grave difficoltà

La Cgil e la Slc Veneto lanciano l’allarme: l’ufficio postale di Montagnana è in crisi. La mancanza di personale ha fatto salire la tensione tra i dipendenti e i cittadini. La situazione è diventata insostenibile, con servizi che rischiano di fermarsi o collassare. La protesta cresce, e le autorità devono intervenire al più presto per evitare che la crisi peggiori ancora.

La Slc Gil Veneto denuncia la situazione che si è venuta a creare «all'interno dell'ufficio postale di Montagnana dove i livelli di allarme non possono più essere ignorati, tali da trasformare un servizio pubblico in una vera e propria trincea con le tensioni tra utenza e personale sempre pronte.

