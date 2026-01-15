Il Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una grave carenza di sangue, una situazione critica che coinvolge più strutture sanitarie della Campania. Si invita la popolazione a considerare la donazione come gesto di solidarietà fondamentale per garantire le cure ai pazienti. Contribuire può fare la differenza in un momento di emergenza, aiutando a salvare vite e mantenere efficaci i servizi sanitari.

Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una gravissima carenza di sangue, criticità che in queste settimane sta interessando numerose strutture sanitarie della Campania. Questa mattina, la Direzione Sanitaria ha riunito il Comitato Buon Uso del Sangue (Cobus) aziendale per fare il punto sulla situazione e adottare tempestive misure organizzative interne finalizzate a contenere l'emergenza e a garantire la continuità delle attività assistenziali. L'Azienda rivolge un forte appello alla popolazione affinché si rechi a donare sangue, gesto semplice, ma fondamentale per salvare vite e sostenere il sistema sanitario.

© Anteprima24.it - Grave carenza di sangue, situazione critica: appello alla donazione

