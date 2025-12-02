Premio Angi 2025 – VIII Edizione | al via il 3 dicembre la cerimonia degli Oscar dell’Innovazione

Roma, 2 dicembre 2025 – Domani, martedì 3 dicembre 2025, alle ore 09:00, presso la suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si terrà la cerimonia di premiazione della VIII edizione del Premio Angi – Oscar dell’Innovazione, il riconoscimento promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – dedicato alle eccellenze dell’innovazione italiana. L’evento, che celebra le migliori realtà imprenditoriali, istituzionali e del mondo della ricerca che si sono distinte per creatività, talento e spirito innovativo, arriva a pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione tenutasi lo scorso 27 novembre presso lo Europe Experience – David Sassoli a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio Angi 2025 – VIII Edizione: al via il 3 dicembre la cerimonia degli Oscar dell’Innovazione

