La cattura di Matteo Messina Denaro il cast completo de L' Invisibile | chi sono i personaggi della miniserie

La cattura di Matteo Messina Denaro diventa protagonista di una miniserie in tv. La Rai trasmette “L’invisibile” martedì e mercoledì sera, concentrandosi sui personaggi che hanno reso possibile il blitz. La serie non si ferma a raccontare il boss, ma mette in luce chi ha contribuito alla sua cattura, dando spazio alle persone dietro le quinte.

Raccontare una cattura storica significa, prima di tutto, raccontare chi l’ha resa possibile. "L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", la nuova miniserie di Rai 1 in onda martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in prima serata, sceglie di spostare lo sguardo lontano dal mito del boss per concentrarsi su chi ha lavorato per anni nell’ombra. Due episodi tesi, asciutti, costruiti come una corsa contro il tempo, che ricostruiscono l’ultima fase della latitanza del capo di Cosa Nostra e il lavoro silenzioso di uomini e donne dello Stato. Al centro della storia c’è una squadra del Ros dei carabinieri guidata da un colonnello che ha trasformato la caccia al boss nella sua missione personale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La miniserie di Rai 1 dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro arriva in tv tra polemiche e attese.

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

