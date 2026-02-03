La campagna della collezione Primavera Estate 2026 è stata scattata proprio nell' abitazione dello stilista Protagonista | Vittoria Ceretti

Questa mattina si è tenuta a Milano la presentazione della nuova collezione PrimaveraEstate 2026 di Armani, scattata nell’abitazione dello stilista. Protagonista della campagna è Vittoria Ceretti, che si muove tra le stanze di Giorgio Armani con eleganza e naturalezza. La sfilata-tributo di fine settembre ha lasciato il segno: era la prima senza lo stilista scomparso lo scorso 4 settembre, e il mondo della moda ha ancora negli occhi le immagini di quel momento.

Lo scorso 28 settembre il mondo guardava commosso la sfilata-tributo di Armani: l’ultima collezione immaginata da re Giorgio, la prima senza lo stilista, scomparso il 4 settembre 2025. La campagna di questa importante collezione – la PrimaveraEstate 2026 – non poteva che scegliere un luogo simbolico: la casa dello stilista a via Borgonuovo, che per la prima volta diventa set ufficiale. La campagna PrimaveraEstate 2026 di Giorgio Armani. Dopo la scomparsa dello stilista, la scelta di ambientare la campagna Giorgio Armani 2026 nella residenza di via Borgonuovo assume un forte valore simbolico: continuare il dialogo con il fondatore del brand nel luogo che più di tutti ne conserva l’identità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La campagna della collezione Primavera/Estate 2026 è stata scattata proprio nell'abitazione dello stilista. Protagonista: Vittoria Ceretti Approfondimenti su Giorgio Armani Protagonista Vittoria Ceretti, très chic. Come l'abitazione dello stilista di via Borgonuovo Una donna cammina con passo deciso sull’asfalto di Milano, vestita con stile impeccabile: trench corto e pantaloni sartoriali color fango. Vittoria Ceretti, l’abito prezioso a casa di Giorgio Armani: la nuova campagna da protagonista La modella Vittoria Ceretti si mostra in un abito prezioso durante le riprese della nuova campagna di Giorgio Armani. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ANTEPRIMA: NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE! #moda #outfitideas #fashion #ootdguide Ultime notizie su Giorgio Armani Argomenti discussi: Un video svela le stanze più intime della casa di Giorgio Armani a Milano; Victoria Beckham debutta nella campagna della sua linea di eyewear; La campagna dell’ultima collezione di Giorgio Armani è ambientata nella sua casa; La campagna dell’ultima collezione di Giorgio Armani scattata nella sua casa di Milano. Giorgio Armani, la sua casa nella campagna dell'ultima collezioneScattata da Oliver Hadlee Pearch, vede protagonisti Vittoria Ceretti e Clement Chabernaud. Per la prima volta realizzata nell'abitazione dello stilista in via Borgonuovo, a Milano ... adnkronos.com La nuova campagna Primavera Estate firmata da Oliver Hadlee Pearch trasforma la dimora di Giorgio Armani in un set dove…La nuova campagna Primavera Estate firmata da Oliver Hadlee Pearch trasforma la dimora di Giorgio Armani in un set dove moda e memoria si fondono Non è un ... novella2000.it L'ex calciatore presenta la linea primavera-estate 2026 alla Società del Giardino davanti a 300 ospiti tra clienti, celebrità e personalità dello sport - facebook.com facebook Le borse primavera estate 2026 must-have. Per collezioniste (ma non solo). x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.