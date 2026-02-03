Protagonista Vittoria Ceretti très chic Come l' abitazione dello stilista di via Borgonuovo

Una donna cammina con passo deciso sull’asfalto di Milano, vestita con stile impeccabile: trench corto e pantaloni sartoriali color fango. È Vittoria Ceretti, modella conosciuta in tutto il mondo, che si muove tra le vie della città come se fosse a casa. La sua eleganza non passa inosservata, richiamando l’attenzione di chi la osserva. Proprio vicino a via Borgonuovo, dove si trova anche l’abitazione dello stilista, sembra quasi che il suo look si ispiri alle atmosfere di quel quartiere chic.

Una donna cammina di spalle sull'asfalto, vestita alla perfezione in trench corto e pantaloni sartoriali color fango. L'inquadratura rivela il volto di Vittoria Ceretti, top model di fama internazionale, protagonista del video che racconta l'ultima campagna di Giorgio Armani per la Primavera-Estate 2026, scattata da Oliver Hadlee Pearch (anche regista del corto). Il brand per l'occasione apre le porte della casa dello stilista al civico 21 di via Borgonuovo, a Milano. Un luogo che rappresenta il suo stile e la sua estetica tanto quanto la sua moda, come lo stesso stilista, scomparso lo scorso settembre, racconta nell'intro della clip, che si sofferma sull'ingresso e sul salotto della storica abitazione.

