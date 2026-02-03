Protagonista Vittoria Ceretti très chic Come l' abitazione dello stilista di via Borgonuovo

Una donna cammina con passo deciso sull’asfalto di Milano, vestita con stile impeccabile: trench corto e pantaloni sartoriali color fango. È Vittoria Ceretti, modella conosciuta in tutto il mondo, che si muove tra le vie della città come se fosse a casa. La sua eleganza non passa inosservata, richiamando l’attenzione di chi la osserva. Proprio vicino a via Borgonuovo, dove si trova anche l’abitazione dello stilista, sembra quasi che il suo look si ispiri alle atmosfere di quel quartiere chic.

U na donna cammina di spalle sull’asfalto, vestita alla perfezione in trench corto e pantaloni sartoriali color fango. L’inquadratura rivela il volto di Vittoria Ceretti, top model di fama internazionale, protagonista del video che racconta l’ultima campagna di Giorgio Armani per la Primavera-Estate 2026, scattata da Oliver Hadlee Pearch (anche regista del corto ). Il brand per l’occasione apre le porte della casa dello stilista al civico 21 di via Borgonuovo, a Milano. Un luogo che rappresenta il suo stile e la sua estetica tanto quanto la sua moda, come lo stesso stilista, scomparso lo scorso settembre, racconta nell’intro della clip, che si sofferma sull’ingresso e sul salotto della storica abitazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

