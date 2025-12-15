Camera di commercio 4 milioni di euro per la competitività delle imprese ravennati

La Camera di Commercio di Ravenna investe 4 milioni di euro per rafforzare la competitività delle imprese locali, puntando su ecosistemi imprenditoriali collaborativi, innovazione, internazionalizzazione, accesso al credito, turismo e sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle infrastrutture.

Nascita e sviluppo di ecosistemi imprenditoriali collaborativi; promozione di ambienti integrati dove innovazione, ricerca e formazione convivano e si alimentino reciprocamente; mercati internazionali; accesso al credito; turismo e attrattività; giovani generazioni; infrastrutture (materiali e. Ravennatoday.it

