Camera di commercio 4 milioni di euro per la competitività delle imprese ravennati
La Camera di Commercio di Ravenna investe 4 milioni di euro per rafforzare la competitività delle imprese locali, puntando su ecosistemi imprenditoriali collaborativi, innovazione, internazionalizzazione, accesso al credito, turismo e sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle infrastrutture.
Nascita e sviluppo di ecosistemi imprenditoriali collaborativi; promozione di ambienti integrati dove innovazione, ricerca e formazione convivano e si alimentino reciprocamente; mercati internazionali; accesso al credito; turismo e attrattività; giovani generazioni; infrastrutture (materiali e.
Camera di Commercio delle Marche, attivati bandi per 4 milioni e mezzo di euro
Camera di Commercio: 4 milioni per la competitività delle imprese nel 2026
Cciaa, a Firenze indebitamento medio aziende salito a 1 milione di euro - "L'indebitamento medio di chi, aziende ma soprattutto consumatori, si rivolge alla Camera di commercio di Firenze per attivare le procedure di soluzione della crisi, è salito da 180. ansa.it
Fiera agroalimentare, scommessa vinta dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria - facebook.com facebook
Tebro Biancheria, Adriano Frioli Marmi, Avio Spa e Baiani S.N.C sono le prime 4 #imprese a ricevere il Premio Imprese Storiche, seconda edizione, una iniziativa della Camera di Commercio di Roma. x.com