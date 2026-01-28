Chiellini si presenta prima della partita con un messaggio chiaro: la Juventus punta a qualificarsi insieme alle altre italiane. Il dirigente bianconero evita di parlare di Kolo Muani e sottolinea invece le aree su cui la squadra deve lavorare per migliorare. Poco prima del calcio d’inizio, Chiellini si è rivolto ai microfoni di Sky Sport, mantenendo i piedi per terra e concentrandosi sull’obiettivo: passare il turno.

Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa» Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che.» Atalanta, Percassi annuncia: «L’arrivo di Raspadori non presupponeva l’addio di Lookman. Sulemana via? Valuteremo se.» Calciomercato Udinese, Goglichidze al passo d’addio: c’è l’accordo per il trasferimento in Inghilterra! Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chiellini prima di Monaco Juve: «Cerchiamo di qualificarci tutte e 4 le italiane. Kolo Muani? Non è il caso di parlarne, ecco dove dobbiamo migliorare»

Approfondimenti su Juventus Monaco

La Juventus si prepara alla partita contro il Monaco e negli ultimi aggiornamenti si parla di Kolo Muani, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare.

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Monaco

Argomenti discussi: La soddisfazione di Chiellini prima di Cagliari-Juventus: In queste settimane ci siamo divertiti a vedere la squadra giocare così; Chiellini: Mateta o En-Nesyri? Niente in dirittura, ma proviamo a dare una mano a Spalletti; Juventus, Chiellini: Attacco? Al momento niente in dirittura d’arrivo; Divieti per i tifosi della Juve prima del Monaco: il club esprime stupore in una nota.

Juventus, Chiellini: Non è il momento di parlare di Kolo MuaniL'intervista a Giorgio Chiellini prima di Monaco-Juventus, match valido per l'ultimo turno di League Phase di Champions League ... gianlucadimarzio.com

Chiellini: Italiane in CL? All’Inter manca qualche punto. Tutte e quattro…Le parole del dirigente bianconero prima della sfida di Champions contro il Monaco ... msn.com

#Juve a #Monaco, la formazione ufficiale di #Spalletti: scelte clamorose h7.cl/1nHOK x.com

Monaco-Juve, diretta Champions: risultato e classifica in tempo reale, le ultime sulle formazioni - facebook.com facebook