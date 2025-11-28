Juventus Randal Kolo Muani Kolo-ssale | l’ex fa faville al Tottenham

Ilprimatonazionale.it | 28 nov 2025

Kolo Muani eroe di Champions Nel mercoledì di Champions il Tottenham ha giocato a Parigi, perdendo 5-3 contro i padroni di casa. Una sconfitta che non ha impedito a Kolo Muani di rendersi protagonista con una grande prestazione condita da due gol.  Reti arrivate entrambi nella ripresa: il primo al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

