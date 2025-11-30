Kimi Antonelli chiarisce con Verstappen dopo le accuse della Red Bull a Losail | Non l'ho fatto passare

30 nov 2025

A Losail la Red Bull insinua che Kimi Antonelli abbia favorito Lando Norris nel finale del GP del Qatar, ma il rookie Mercedes respinge ogni accusa e chiarisce il caso direttamente con Max Verstappen: "Non l'ho fatto passare". Le immagini confermano l'errore in curva, mentre la polemica si sgonfia nel post-gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

