Lewis Hamilton e Kim Kardashian è nata una nuova coppia? Fuga romantica extralusso da 140 mila euro
La notizia si diffonde in fretta: Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, e Kim Kardashian sarebbero una coppia. Nei giorni scorsi sono stati visti insieme in una fuga romantica da 140 mila euro, tra commenti e sospetti che ora non lasciano dubbi. I due passano del tempo insieme, lontani dai riflettori delle rispettive carriere. La domanda resta: è nata davvero una nuova coppia?
La notizia corre veloce, più di un’auto da Formula Uno. Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton avrebbe iniziato una relazione con Kim Kardashian. Nessun ritorno di fiamma con Tom Brady per la regina dei reality americani, nessun gossip riciclato. Questa volta il racconto è nuovo. Scopriamo di più. Un weekend a porte chiuse per Kim e Lewis. Secondo il tabloid britannico ‘ The Sun’, Kim avrebbe raggiunto il Regno Unito per trascorrere un weekend romantico con il sette volte campione del mondo di Formula 1. La cornice scelta è l’Estelle Manor, rifugio extralusso nelle Cotswolds, una tenuta da 85 acri dove le camere partono da circa 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
