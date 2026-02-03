Kiev nuovo attacco russo nella notte Accordo Usa-India dazi giù al 18%

Questa mattina, Kiev ha subito un nuovo attacco russo durante la notte. Intanto, Stati Uniti e India hanno firmato un accordo che riduce i dazi al 18%. Il Cremlino ha confermato che ci saranno nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi. La premier estone Kallas ha detto che Kiev è disposta a fare concessioni e suggerisce che anche Mosca dovrebbe pensarci.

