Kiev nuovo attacco russo nella notte Accordo Usa-India dazi giù al 18%
Questa mattina, Kiev ha subito un nuovo attacco russo durante la notte. Intanto, Stati Uniti e India hanno firmato un accordo che riduce i dazi al 18%. Il Cremlino ha confermato che ci saranno nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi. La premier estone Kallas ha detto che Kiev è disposta a fare concessioni e suggerisce che anche Mosca dovrebbe pensarci.
Il Cremlino conferma i nuovi colloqui con Ucraina e Usa per il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi. Kallas: «Kiev pronta alle concessioni, dovrebbe farne anche Mosca». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Kiev Ucraina
Trump annuncia accordo commerciale con l’India: “Non acquisterà più petrolio russo. Da oggi dazi al 18%”
Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con il governo indiano.
Trump annuncia accordo commerciale con l’India: “Modi non acquisterà più petrolio russo. Da oggi dazi al 18%”
Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con l’India.
Ultime notizie su Kiev Ucraina
Argomenti discussi: Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; La delegazione ucraina partita per Abu Dhabi, il 4 e 5 le consultazioni con Usa e poi Russia. - Ucraina, Trump: Stiamo facendo progressi, forse presto buone notizie; Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Media, nuovo attacco russo nella notte a Kiev.
Media, nuovo attacco russo nella notte a Kiev(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. Inizialmente la capitale è ... msn.com
Ucraina: nuovo attacco russo, anche Kiev presa di miraUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
WS: buon avvio di settimana; Oro e argento misti; Usa-India: accordo sui dazi; Nvidia sotto pressione; Walt Disney, sell on news - facebook.com facebook
#Iran pronto al negoziato. #Usa: aperti a un accordo. Convocati gli ambasciatori Ue per la designazione di terroristi dei #Pasdaran di Valentina Iannicelli x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.