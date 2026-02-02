Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con il governo indiano. Da oggi, l’India si impegna a non acquistare più petrolio russo, e sono stati introdotti dazi al 18% su alcune importazioni. La notizia arriva pochi giorni dopo la firma dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e l’India, considerato il più grande mai firmato tra le due parti. Ora, con questa mossa, gli Stati Uniti cercano di rafforzare i rapporti economici con Nuova Delhi e di influenzare le scelte energetiche dell’India.

Dopo il recente accordo di libero scambio tra Unione europea e India (definito il più ampio e ambizioso mai firmato dalle due parti), il primo ministro indiano Narendra Modi ha siglato un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump sottolineando che l’India ha promesso di non acquistare più petrolio russo, e in cambio gli Usa ridurranno i dazi. “È stato un onore parlare con il premier Modi ed è uno dei miei più grandi amici. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia accordo commerciale con l’India: “Non acquisterà più petrolio russo. Da oggi dazi al 18%”

