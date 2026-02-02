Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con l’India. Secondo quanto riferito, Modi non acquisterà più petrolio russo e da oggi ci sarà un aumento dei dazi al 18%. La notizia arriva poco dopo l’intesa di libero scambio tra Europa e India, e rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Washington e Nuova Delhi.

Dopo il recente accordo di libero scambio tra Unione europea e India (definito il più ampio e ambizioso mai firmato dalle due parti), il primo ministro indiano Narendra Modi ha siglato un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump sottolineando che l’India ha promesso di non acquistare più petrolio russo, e in cambio gli Usa ridurranno i dazi. “È stato un onore parlare con il premier Modi ed è uno dei miei più grandi amici. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia accordo commerciale con l’India: “Modi non acquisterà più petrolio russo. Da oggi dazi al 18%”

Approfondimenti su Trump India

Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti abbasseranno i dazi sull’India dal 25% al 18%.

L’Unione europea punta a finalizzare un importante accordo commerciale con l’India, dopo oltre vent’anni di negoziati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Trump India

Argomenti discussi: La Commissione Ue sigla accordo storico di libero scambio con l’India; Dazi, perché Trump minaccia la Corea del Sud; Trump minaccia dazi al 100% al Canada in caso di accordo commerciale con la Cina; Gelo dazi, l’Ue blocca il patto Usa e firma con l’India.

Accordo Usa-India, dazi giù al 18 per cento. Trump: «Modi non comprerà più petrolio russo»Trump: «Modi ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di comprare molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela» ... corriere.it

USA-India: Trump annuncia il taglio dei dazi dopo lo stop agli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova DelhiTrump annuncia la riduzione dei dazi verso l’India dopo la decisione di Nuova Delhi di interrompere gli acquisti di petrolio russo. tag24.it

Trump annuncia la chiusura per lavori del Kennedy Center per due anni: “Diventerà più grande” x.com

Trump annuncia trattative sulla Groenlandia con prospettive di accordo vantaggioso per tutti - facebook.com facebook