Juventus tutti i nuovi arrivi del mercato invernale

La Juventus ha messo a segno diversi acquisti durante il mercato invernale. Holm Boga, Licina, Oboavwoduo Krediet e Gunduz sono i nomi nuovi che si sono uniti alla squadra. Ora i tifosi aspettano di vedere come si inseriranno nel gruppo e se porteranno quella marcia in più per la seconda parte della stagione.

Holm Boga, Licina, Oboavwoduo Krediet, Gunduz. Tutti i nuovi nomi arrivati dal mercato invernale per la Juventus. Holm e Boga i rinforzi per Spalletti Niente centravanti per la Juventus. Dopo un lungo totonomi, alla fine la Juventus proseguirà la stagione dando fiducia a Jonathan David.

