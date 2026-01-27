Juventus | fase conclusiva del mercato invernale

La Juventus si prepara a concludere la finestra di mercato invernale 2026, concentrandosi sul rafforzamento del reparto offensivo. La squadra intende ottimizzare le proprie risorse per migliorare le prestazioni e raggiungere gli obiettivi stagionali. La fase conclusiva rappresenta un momento chiave per le decisioni strategiche e le eventuali novità in rosa.

La Juventus affronta la fase conclusiva della finestra di mercato invernale 2026 con una priorità chiara: rinforzare il reparto offensivo. Dopo varie trattative difficili o fallite, i dirigenti bianconeri stanno valutando diversi profili per dare a Luciano Spalletti una prima punta affidabile e funzionale ai suoi schemi.