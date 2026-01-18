Juventus | nel cuore del mercato invernale

La Juventus è attiva nel mercato invernale, concentrandosi sul potenziamento dell’attacco. Tra i nomi su cui la società sta lavorando, figura Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. La trattativa è in fase di valutazione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni complessive della squadra.

Nel cuore del mercato invernale, la Juventus continua a spingere per rinforzare il reparto offensivo, e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Jean-Philippe Mateta, l'attaccante francese attualmente in forza al Crystal Palace. Nonostante una stagione non esaltante in Premier League, dove ha segnato otto gol

La Juventus si prepara al mercato invernale con un piano ben definito. L'obiettivo è rafforzare la rosa di Luciano Spalletti attraverso interventi mirati, senza alterare troppo la stabilità economica del club. La strategia punta a migliorare la competitività della squadra, mantenendo un equilibrio tra investimenti e sostenibilità finanziaria.

