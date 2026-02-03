Juventus le cessioni del mercato invernale

La Juventus ha completato alcune cessioni importanti durante la finestra invernale. Rugani, Douglas Luiz e Joao Mario hanno lasciato il club, andando via in questa sessione di mercato. I dettagli delle uscite sono stati definiti nelle ultime settimane, con i giocatori che hanno trovato nuove squadre o hanno deciso di cambiare aria. La società ha lavorato per sistemare le questioni di rosa e prepararsi al meglio per il resto della stagione.

Rugani, Douglas Luiz e Joao Mario hanno lasciato la Juventus in questa sessione invernale. I dettagli delle cessioni. Daniele Rugani alla Fiorentina Come annunciato dal sito ufficiale della Juventus, Daniele Rugani è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore bianconero si trasferisce a Firenze in prestito per mezzo milione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le cessioni del mercato invernale Approfondimenti su Juventus Mercato Juventus: mercato invernale e possibili cessioni Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi Ultime notizie su Juventus Mercato Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Calciomercato Juventus 2025-26: acquisti e cessioni dei bianconeri; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Spalletti il valorizzatore: così ha fatto incassare 600 milioni di euro ai suoi club. Juventus, cessione last minute di Zhegrova: cosa sta succedendo!La Juventus potrebbe aprire alla cessione di Zhegrova nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò ... fantamaster.it Calciomercato Juventus 2025-26: acquisti e cessioni dei bianconeriTutto quello che c'è da sapere sul calciomercato della Juve. msn.com Sfuma il ritorno di Kolo Muani alla Juventus, Spalletti attende Vlahovic: che voto dareste al mercato dei bianconeri La Juve chiude il mercato di gennaio con due entrate (Holm e Boga) e due cessioni in prestito (João Mário al Bologna e Rugani alla Fiore - facebook.com facebook ESCL. Juventus U20, tutto fatto per la cessione a titolo definitivo di Rayan Djahl al Sion (come anticipato sabato). Juve incasserà il 50% su futura rivendita. Via @_Morik92_ x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.