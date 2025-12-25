Napoli cinque cessioni nel mercato invernale | via anche due nuovi acquisti

Il Napoli prepara le prossime mosse in vista della finestra di mercato, lavorando dietro le quinte con grande attenzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante sintonia con Antonio Conte, con l'obiettivo di definire una strategia chiara tra rinforzi e tagli alla rosa. In questo momento, il focus del club è soprattutto sulle uscite.

Napoli, cosa c'è sotto l'albero: le cessioni, i rinnovi e un cambio di strategia per la volata Scudetto - Gli ultimi a vincere un trofeo in Italia nel 2024/2025, i primi a vincerne un altro nel 2025/2026: solo questo dato basterebbe a spiegare l ... msn.com

TMW - Mercato sbloccato per la Lazio, Napoli e Pisa dovranno operare a saldo zero, il Como ripiana - Dopo la riunione di oggi la Lazio ha avuto il mercato sbloccato dopo quello che è successo in estate, quando non ha potu ... napolimagazine.com

