Juventus | mercato invernale e possibili cessioni
Con l’apertura della sessione invernale di calciomercato fissata per il 2 gennaio 2026, la Juventus si prepara a una finestra di riparazione mirata, dettata dalle esigenze tattiche di Luciano Spalletti e dai vincoli finanziari imposti dalla sostenibilità economica. La dirigenza, guidata da Damien Comolli e Marco Ottolini, punta a rinforzare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Mercato Inter, Ausilio valuta le possibili cessioni: quei 3 nerazzurri possono salutare al termine della stagione! Tutti i dettagli
Leggi anche: Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale
Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale; Nico Gonzalez e non solo: le possibili risorse della Juve per fare mercato; Marsiglia, Longoria avverte la Juve: Hojbjerg non si muove; L'Inter vuole un bianconero e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.
Mercato Juventus, Comolli valuta uno scambio con il Milan per gennaio. Luciano Spalletti punta Samuele Ricci mentre Massimiliano Allegri frena sui veterani in difesa - Luciano Spalletti punta Samuele Ricci mentre Massimiliano Allegri frena sui veterani in difesa Il calciomercato invernale del 202 ... juventusnews24.com
Mercato Juventus, pazzia Tonali: i bianconeri ci provano, tre cessioni per il colpo dell’anno - L'ex centrocampista del Milan è da tempo il grande sogno della Vecchia Signora: ma serviranno almeno tre cessioni ... msn.com
Mercato Juve: possibile colpo ‘alla Conceicao’ per Comolli. Piano definito per portare questo giocatore in bianconero. Ecco l’indiscrezione - Ecco l’indiscrezione Il nome più caldo per il centrocampo della Juve resta quello ... juventusnews24.com
Mercato #Juventus Si valuta lo scambio con il #Milan x.com
(Cds) "La Juventus lavora anche per il mercato estivo: Hjulmand, Konè e Palestra i nomi segnati in rosso" https://ow.ly/IVmX50XNVff - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.