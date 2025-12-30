Tre colpi in canna per il mercato invernale della Juventus | da Norton-Cuffy a Guido Rodriguez fino al ritorno di Chiesa

La Juventus si prepara al mercato invernale con tre possibili acquisti: Norton-Cuffy, Guido Rodriguez e il ritorno di Chiesa. La società mira a rafforzare la rosa per supportare l’allenatore Spalletti e consolidare le ambizioni in campionato. Questi interventi potrebbero rappresentare un passo importante nel percorso della squadra verso obiettivi ambiziosi, mantenendo un profilo sobrio e mirato alle necessità tecniche.

I bianconeri sono intenzionati a regalare a mister Spalletti quei rinforzi necessari per provare a giocarsi le loro chance anche in ottica tricolore. La priorità resta sempre il centrocampo, ma c'è la volontà di intervenire anche sulla corsia di destra del centrocampo e in attacco. Sarebbero, quindi, pronti tre colpi in canna per gennaio, per uno dei quali si tratterebbe di un clamoroso ritorno. TRE COLPI IN CANNA PER LA JUVENTUS A GENNAIO: CENTROCAMPO Per la mediana si continua sempre ad inseguire un regista, capace di illuminare il gioco della squadra. I sogni restano l'italiano Sandro Tonali del Newcastle e il danese Pierre-Emile Hojberg del Marsiglia, ma difficilmente trattabili per il mercato invernale.

