Lookman Atalanta il nigeriano è rientrato a Bergamo | ecco quando tornerà a disposizione di Palladino

Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con l’Atalanta dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa. Il calciatore nigeriano, assente per circa un mese, è ora di nuovo a disposizione di Palladino. La sua presenza potrebbe essere utile nelle prossime gare, ma non è ancora certo quando sarà disponibile pienamente. La sua ripresa rappresenta un’opportunità per la squadra di rafforzare le proprie prestazioni in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Atalanta, Lookman è rientrato a Zingonia: gli ultimi aggiornamenti

#Atalanta, #Lookman è tornato dalla Coppa d'Africa: la strategia sul mercato x.com

L'idea low cost Maldini, ma non solo: il Napoli potrebbe farsi avanti per Lookman Secondo Il Mattino, la cessione di Lang al Galatasaray potrebbe far riaprire il tavolo con l'Atalanta per il nazionale nigeriano #SSCNapoli #Lookman #Calciomercato - facebook.com facebook

