Vlahovic Juve Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juve, Spalletti svela le condizioni dell’attaccante: c’è attesa per il rientro del bomber serbo, le sue parole Domani alle 21.00 allo Stadium i bianconeri sfidano l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Nella giornata di oggi, lunedì 1 dicembre, alle ore 16.00 il tecnico ha parlato in conferenza stampa per presentare il match. Ecco un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlahovic juve spalletti svela in conferenza i tempi di recupero ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo

© Calcionews24.com - Vlahovic Juve, Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo

Contenuti che potrebbero interessarti

vlahovic juve spalletti svelaJuventus, Spalletti svela tempi di recupero di Vlahovic e il segreto di Koopmeiners - Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa pre Juventus- Riporta sport.virgilio.it

vlahovic juve spalletti svelaConferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Scrive calcionews24.com

vlahovic juve spalletti svelaPagina 3 | Spalletti prima di Juve-Udinese: "Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono". Poi l'omaggio a Pietrangeli... - Da esterno ha più spazi per puntare l'uomo, però, poi, quando non ha palla, il terzino lo costringerebbe a stare indietro. Secondo corrieredellosport.it

vlahovic juve spalletti svelaJuve: Spalletti 'stop di Vlahovic per due, tre mesi' - "Ripeto ciò che ho detto l'altra sera, secondo me due o tre mesi passano": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, spiega quali potranno essere le tempistiche dello stop di Dusan Vlahovic c ... Lo riporta msn.com

vlahovic juve spalletti svelaJuve: tegola Vlahovic, svelati i veri tempi di recupero - L'infortunio del serbo sembra essere più grave del previsto. Riporta calciomercatonews.com

vlahovic juve spalletti svelaJuve-Vlahovic, brutte sensazioni. Si teme un lungo stop, Spalletti studia un nuovo ruolo per Yildiz - Il tecnico punta su David, ma attenzione all’ipotesi che potrebbe riguardare il turco ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juve Spalletti Svela