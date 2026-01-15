Allievi regionali élite Sestese frena Venturina ne approfitta
Negli Allievi regionali élite, il San Miniato non si presenta ad Altopascio, segnando la quarta rinuncia stagionale. Questa assenza comporta l’esclusione dal campionato e la conseguente retrocessione. La situazione influisce sulla classifica, permettendo a Venturina di approfittarne e consolidare la propria posizione. La vicenda evidenzia le sfide e le dinamiche di una stagione complessa per le squadre coinvolte.
Clamorosa novità negli Allievi regionali élite. Il San Miniato non si presenta ad Altopascio ed essendo la quarta rinuncia stagionale scatta l’esclusione dal campionato (e la retrocessione ). Da regolamento si cancellano tutte le partite disputate fino ad ora (con relativi gol e marcatori) contro la compagine senese. Però cambia poco avendo tutti vinto nel girone d’andata contro il San Miniato, di fatto si sottraggono tre punti a ogni squadra. Molte sorprese nelle partite giocate, a partire dalla capolista Fucecchio frenata sull’1-1 dal Pietrasanta. Non ne approfitta la Sestese che inaspettatamente si fa superare in classifica dal Venturina perdendo 1-0 lo scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
