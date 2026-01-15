Allievi regionali élite Sestese frena Venturina ne approfitta

Negli Allievi regionali élite, il San Miniato non si presenta ad Altopascio, segnando la quarta rinuncia stagionale. Questa assenza comporta l’esclusione dal campionato e la conseguente retrocessione. La situazione influisce sulla classifica, permettendo a Venturina di approfittarne e consolidare la propria posizione. La vicenda evidenzia le sfide e le dinamiche di una stagione complessa per le squadre coinvolte.

