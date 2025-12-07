Cercano vischio per le decorazioni natalizie ma precipitano nel vuoto due uomini morti sul colpo dopo un volo di 30 metri
Un volo di trenta metri nel vuoto, dopo essere scivolati da una parete in una zona impervia dei boschi di Enemonzo, in provincia di Udine. Due persone sono morte sul colpo nei pressi del campo volo del Comune friulano. Sul luogo si sono precipitati i soccorsi, ma non hanno potuto far altro che appurare il decesso dei due uomini. L’area al momento è stata interdetta per consentire le operazioni di recupero e le indagini. Chi sono le due vittime. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due uomini, uno di Udine e uno di Portogruaro. I due si sarebbero addentrati nel bosco della zona in cerca di vischio per le composizioni natalizie. 🔗 Leggi su Open.online
