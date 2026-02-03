Josephine paura e perdita dell’innocenza

La fine di Sundance 2026 lascia un vuoto a Park City. La manifestazione si chiude con un’atmosfera di quasi-elegia, segnando la conclusione di una settimana intensa. Uno dei cinema storici del festival, il multiplex Holiday, ha visto il suo ultimo giorno di proiezioni, lasciando dietro di sé ricordi e emozioni. La scena del cinema si ferma, ma la città si prepara già a ripartire.

In un’atmosfera di quasi-elegia, chiude Sundance 2026, e con esso il capitolo Park City. Un taglio così netto che uno dei cinema storici del festival, il multiplex Holiday, dove negli ultimi anni si sono tenute le proiezioni press e industry, sarà demolito nel giro di qualche settimana, in virtù di una completa riconfigurazione del piccolo mall che lo ospita, che non prevederà sale cinematografiche. Mentre, già a partire dall’inizio della settimana scorsa le sale e le strade si svuotavano, emerge il bilancio di un’edizione che, in un certo senso, doveva soddisfare sia l’eredità del passato che l’aspettativa per il futuro della manifestazione genialmente inventata da Robert Redford, il cui fantasma, però, difficilmente lascerà le valli dello Utah – pur se imbarbarite dalla calata di una gentrificazione aggressiva e miliardaria; come il Festival stesso è stato imbarbarito dalla calata degli sponsor corporate, che lui pativa molto, e che quest’anno avevano accesso privilegiato alle proiezione dell’Eccles (la sala principale) entrando prima di tutti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

