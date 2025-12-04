Ecco come le offerte speciali agiscono sul nostro cervello facendo leva sulla paura della perdita
Numerosi studi confermano che è la paura di perdere un'occasione a spingere il consumatore all'acquisto impulsivo. Il Black Friday ne è la prova. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
