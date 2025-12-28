E Dio creò la donna | BB innocenza e provocazione La diva libera e ribelle che non ha mai avuto paura delle sue idee

Dio creò la donna: BB rappresenta l’innocenza e la provocazione, una diva libera e ribelle che ha sempre seguito le proprie idee. Icona di una giovinezza ormai passata, ma ancora presente nella memoria collettiva, simbolo di un’epoca in cui libertà e sfacciataggine si intrecciavano. Un’immagine che continua a evocare il fascino di quei primi anni Sessanta, testimoniando una cultura di cambiamento e di espressione autentica.

Un altro pezzo di un mondo. Un'altra icona di quella giovinezza che è stata – splendida, sfacciata, sexy – all'alba degli anni Sessanta. Brigitte Bardot ci lascia a 91 anni, anche se da tempo ci aveva lasciati, rifugiandosi nella "sua" Saint Tropez, negandosi ai fotografi, alle interviste, allo sguardo del mondo. Aveva lasciato la sua abitazionerifugio, a La Mandrague, quella che da cinquant'anni aveva eletto a dimora, solo da poche settimane, costretta al ricovero nell'ospedale privato Sain-Jean di Tolone. Ma questi sono i dettagli della cronaca, la malinconica cronaca di un mesto finale. TOPSHOT - (FILES) French actress and animal rights activist Brigitte Bardot attends a debate against seal-hunting in the European Council in Strasburg, eastern France, on January 23, 1978.

