Jarrell Miller perde il parrucchino sul ring | Ho lavato i capelli con l' ammoniaca

Episodio curioso per Jarrell “Massive Child” Miller. Sabato sera, il pugile ha perso il suo parrucchino durante l'incontro dei pesi massimi contro Kingsley Ibeh al Madison Sq. Backyard. Il divertente incidente è avvenuto durante il secondo round quando Ibeh ha sferrato una raffica di pugni, facendo scattare la testa di Miller all’indietro e sollevando il suo parrucchino dalla parte anteriore. A fine round, Miller ha rimosso completamente il parrucchino e lo ha lanciato ridendo tra la folla prima di tornare al centro del ring. L’incontro è continuato come previsto, sancendo la vittoria dello stesso Miller, con punteggi di 97-93, 97-93 e 94-96. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Un incontro di pesi massimi al Madison Square Garden si trasforma in una scena inaspettata.

Una delle scene più ridicole mai viste su un ring nella storia della boxe: il peso massimo Jarrell Miller perde il parrucchino nel corso del suo match di ieri notte contro Kingsley Ibeh. Miller ha vinto la sfida ai punti per Split Decision. #fblifestyle - facebook.com facebook