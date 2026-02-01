Boxe ‘da record’ perde il parrucchino per un pugno ma vince il match

Un incontro di pesi massimi al Madison Square Garden si trasforma in una scena inaspettata. Durante il match tra Jarrell 'Big Baby' Miller e Kingsley Ibeh, il pugile perde il parrucchino a causa di un colpo, ma continua a combattere e alla fine vince il match. È una di quelle serate da ricordare, non solo per l’esito, ma anche per l’episodio singolare sul ring.

(Adnkronos) – Volano i pugni e vola anche il parrucchino. Il match di pesi massimi tra Jarrell 'Big Baby' Miller e Kingsley Ibeh al Madison Square Garden rischia di passare alla storia – più o meno – per un episodio mai visto sul ring. Miller, vincitore ai punti con verdetto non unanime, ha superato un momento a dir poco complicato nel secondo round. Ibeh ha piazzato un violento montante scuotendo la testa dell'avversario e, tra la sorpresa di pubblico e telespettatori, ha fatto volare il parrucchino di Miller. 'Big Baby' non si è scomposto più di tanto. Al termine della seconda ripresa, si è tolto il toupee e l'ha lanciato verso gli spettatori.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, debutta con successo nel pugilato federale.

