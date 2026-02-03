Italiansi protestano in comune con piazza e fucilate | denunciato vilipendio della bandiera
Un giovane di 21 anni di Brescia ha provocato un caso nel piccolo comune di Nuvolera. Durante una protesta, ha sparato con un fucile da soft air contro la bandiera italiana appesa al municipio. La polizia lo ha denunciato per vilipendio della bandiera e resistenza a pubblico ufficiale. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena di fronte alle forze dell’ordine.
Un giovane di 21 anni, residente a Brescia, è stato denunciato per vilipendio della bandiera italiana e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver sparato con un fucile da soft air al tricolore appeso al municipio di Nuvolera. L’evento si è svolto nella tarda serata di domenica 2 febbraio 2026, all’interno del comune bresciano, dove il ragazzo, armato di un’arma da soft air, ha colpito la bandiera nazionale con pallini esplosi, causando danni. Le autorità sono intervenute dopo una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva osservato la presenza del giovane nel quartiere. I carabinieri, arrivati sul luogo, hanno individuato l’uomo in un bar cittadino, con un fucile sequestrato dalla sua auto parcheggiata poco distante. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Brescia Nuvolera
Ultime notizie su Brescia Nuvolera
