Italiansi protestano in comune con piazza e fucilate | denunciato vilipendio della bandiera

Un giovane di 21 anni di Brescia ha provocato un caso nel piccolo comune di Nuvolera. Durante una protesta, ha sparato con un fucile da soft air contro la bandiera italiana appesa al municipio. La polizia lo ha denunciato per vilipendio della bandiera e resistenza a pubblico ufficiale. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena di fronte alle forze dell’ordine.

Un giovane di 21 anni, residente a Brescia, è stato denunciato per vilipendio della bandiera italiana e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver sparato con un fucile da soft air al tricolore appeso al municipio di Nuvolera. L’evento si è svolto nella tarda serata di domenica 2 febbraio 2026, all’interno del comune bresciano, dove il ragazzo, armato di un’arma da soft air, ha colpito la bandiera nazionale con pallini esplosi, causando danni. Le autorità sono intervenute dopo una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva osservato la presenza del giovane nel quartiere. I carabinieri, arrivati sul luogo, hanno individuato l’uomo in un bar cittadino, con un fucile sequestrato dalla sua auto parcheggiata poco distante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italiansi protestano in comune con piazza e fucilate: denunciato vilipendio della bandiera Approfondimenti su Brescia Nuvolera Judo, Russia riammessa con inno e bandiera: gli ucraini protestano Il ragazzo che ha preso a fucilate la bandiera italiana in municipio Un giovane di 22 anni di Brescia ha sparato con un fucile da soft air contro il municipio e la bandiera italiana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Brescia Nuvolera Argomenti discussi: Un colono punta il fucile su due carabinieri. Roma stavolta protesta; Referendum giustizia: la destra blocca il voto ai 5 milioni di fuorisede; Bollette in aumento per gli italiani, esplode la protesta: di quanto saliranno; Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono, Roma protesta. Como, sciopero dei dipendenti comunali. Il sostegno politico: Solidarietà dopo l’affronto a chi lavoraInnesca anche il dibattito politico lo sciopero proclamato dai sindacati in Comune a Como per il prossimo 11 febbraio. Ad esprimere solidarietà ai lavoratori in protesta è Forza Italia con una nota di ... comozero.it A Milano tassisti protestano davanti al Comune, 'no ad abusivi e Ncc'Tassisti in protesta davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per chiedere piú controlli contro gli abusivi e contro l'invasione di Ncc che lavorano come taxi grazie alla nota ... ansa.it Agricoltori italiani protestano a Strasburgo per il Mercosur - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.