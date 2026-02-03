Il ragazzo che ha preso a fucilate la bandiera italiana in municipio

Un giovane di 22 anni di Brescia ha sparato con un fucile da soft air contro il municipio e la bandiera italiana. La sera di domenica 1° febbraio, è stato fermato dalla polizia e adesso rischia di essere accusato di vilipendio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, armato di un’arma non reale, ha puntato il fucile contro il municipio, provocando sconcerto tra i residenti e le forze dell’ordine.

È accusato di vilipendio e resistenza a pubblico ufficiale il giovane bresciano di 22 anni che nella tarda serata di domenica 1° febbraio, armato di un fucile da soft air (uno sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari), avrebbe preso di mira il municipio e la bandiera italiana.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Brescia Politica Arrestato il ragazzo che ha preso a cinturate i passanti e spaccato il vetro di un bus Dopo settimane di indagini, è stato arrestato il ragazzo di 21 anni responsabile degli episodi di violenza avvenuti a Brescia lo scorso dicembre. Preso a fucilate: muore il cane Bart Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Brescia Politica Argomenti discussi: Ha 22 anni, è nato in provincia di Grosseto: chi è il giovane (con la giacca rossa) fermato per l'aggressione al poliziotto a Torino; Manuel Piazza, il ragazzo morto per salvare la fidanzata: ha fatto da scudo col suo corpo; San Vito di Cadore: chiede scusa l'autista del bus che ha lasciato a piedi l'undicenne; Autobiografia di Al Pacino: Sonny Boy, il ragazzo che non ha mai smesso di cercare. Il caso Sidney Lute a Chi l’ha visto/ E’ lui il 30enne senzatetto avvistato a Rovigo in questi giorni?A Chi l'ha visto il caso di Sidney Lute: il giovane è sparito di casa dai Paesi Bassi a novembre del 2016, e potrebbe essere a Rovigo ... ilsussidiario.net Il ragazzo della via Gluck compie sessant'anni oggi: la storia28 gen 2026 - Fu interpretata da Adriano Celentano per la prima volta il 28 gennaio 1966 al Festival di Sanremo ... rockol.it Sono passate 48 ore. E il cortocircuito è servito. Sono passate 48 ore e, per la felicità delle famiglie, i poliziotti feriti più gravemente sono già stati dimessi. Tra loro anche il ragazzo preso a sprangate e a martellate. In queste ore abbiamo visto di tutto. Abbiamo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.