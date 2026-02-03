Negli ultimi anni, le famiglie italiane hanno ridotto lo spreco alimentare, ma il problema resta grave. Secondo i dati, lo spreco nel paese vale ancora circa 7 miliardi di euro all’anno. Le persone sono più attente, ma ci vorrà ancora tempo per arrivare agli obiettivi promessi dall’Onu per il 2030.

Migliora il comportamento delle famiglie, ma il Paese è ancora lontano dall’obiettivo Onu 2030. Gli italiani migliorano nella lotta allo spreco alimentare, ma la strada verso l’obiettivo Onu del 2030 è ancora lunga. Nel 2026 lo spreco domestico è diminuito del 10% rispetto allo scorso anno: ogni cittadino butta in media 554 grammi di cibo a settimana, contro i 618 del 2025, con una riduzione di 63,9 grammi pro capite. Un segnale positivo che però non basta a compensare l’impatto economico complessivo, che resta altissimo: oltre 7 miliardi di euro solo per gli sprechi casalinghi. È quanto emerge dal Rapporto “Il caso Italia 2026” dell’Osservatorio Waste Watcher International, diffuso in occasione della 13ª Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, celebrata il 5 febbraio nell’ambito della campagna pubblica Spreco Zero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Italiani meno spreconi, ma lo spreco resta un’emergenza da 7 miliardi di euro

Approfondimenti su Italiani Meno Sprechi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Italiani Meno Sprechi

Argomenti discussi: Italiani grandi spreconi: ogni persona butta 98 chili di cibo all’anno.

Cibo, Italia meno sprecona ma 7,3 miliardi di euro finiscono ancora nella spazzaturaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cibo, Italia meno sprecona ma 7,3 miliardi di euro finiscono ancora nella spazzatura ... tg24.sky.it

L'Italia spreca meno cibo ma 7,3 miliardi euro finiscono comunque nella spazzaturaDal febbraio 2025 lo spreco è sceso di 63,9 grammi arrivando a 554 grammi pro capite settimanali ... tgcom24.mediaset.it

Italia meno "sprecona". Ben il 10% di cibo in meno finisce nella spazzatura rispetto allo scorso anno. Dal febbraio 2025 lo spreco è sceso di 63,9 grammi arrivando a 554 grammi pro capite settimanali. E questo farebbe degli italiani un popolo più virtuoso, tutta - facebook.com facebook

Poco meno della metà degli italiani non possiede competenze digitali di base. Questo rappresenta un tema importante in un mondo dominato dalle intelligenze artificiali. Un approfondimento sul tema, in collaborazione con l’impresa sociale @Conibambini x.com