Italia pronta per il Sei Nazionali | Olimpico verso il sold out nonostante le Olimpiadi

L’Italia si prepara ad accogliere il Sei Nazioni, con l’Olimpico che si avvicina al tutto esaurito. Nonostante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 siano alle porte, il pubblico italiano dimostra di non voler perdere nessuna partita e riempie gli stadi. I primi tre incontri del torneo si giocheranno proprio in questo periodo, e le vendite dei biglietti sono già intense. La passione per il rugby si conferma forte, anche in un momento in cui l’attenzione generale è tutta rivolta alle

La quasi contemporaneità con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non sembra scalfire minimamente l'attenzione del pubblico verso il Sei Nazioni, che proprio in quel periodo vivrà i suoi primi tre appuntamento. Il rugby italiano, anzi, rilancia con forza. A confermarlo è il presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, che ha anticipato il tutto esaurito allo Stadio Olimpico per le due sfide interne degli azzurri contro formazioni del calibro di Inghilterra e Scozia. Segnale chiaro di quanto il movimento ovale continui a godere di grande appeal, indipendentemente dalla concorrenza.

