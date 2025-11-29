Verso Roma-Napoli cresce l’attesa per il big match | Stadio Olimpico sold out
Va a caccia di ulteriori certezze la Roma, che si presenta all’appuntamento con la tredicesima giornata di campionato da prima della classe. Per continuare la propria corsa i giallorossi dovranno superare l’ostacolo Napoli, che sbarcherà domani, alle ore 20.45, in uno Stadio Olimpico sold out, pronto a spingere i ragazzi di Gasperini. Attraverso un comunicato sul proprio sito il club capitolino ha dato le principali informazioni in vista della gara. Il comunicato della Roma. Tredicesima giornata di Serie A all’Olimpico. In calendario per la squadra di Gasperini c’è il Napoli. Domenica alle 20:45 i giallorossi riprenderanno la marcia in campionato dopo la vittoria in Europa League contro il Midtjylland. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Verso #Roma-#Napoli: escluse lesioni legamentose per #Koné ed #ElAynaoui. Il punto della situazione. - facebook.com Vai su Facebook
In #A1 rallentamenti verso Roma tra Firenze sud e Incisa - Reggello per traffico #viabiliTOS Vai su X
Verso ROMA vs NAPOLI- Contro gli azzurri Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Conte riavrà l’ex Spinazzola - ] ... Riporta pianetazzurro.it
Verso Roma-Napoli, cancelli aperti alle 18.15: le informazioni - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il club giallorosso ha reso noti i dettagli necessari ai tifosi romanisti ... Si legge su ilromanista.eu
Verso Roma-Napoli, oltre 63mila spettatori sugli spalti: le ultime - Ancora una volta lo stadio Olimpico sarà pieno in vista della sfida di domenica alle 20. Come scrive ilromanista.eu