Olimpico verso il sold out | Roma-Milan da record

L’attesa per Roma-Milan si fa sempre più intensa, con l’Olimpico che si avvicina a un nuovo sold out. È previsto che questa partita raggiunga il 78° sold out dell’era Friedkin, confermando l’interesse crescente dei tifosi e l’importanza dell’evento. Una serata che promette emozioni e spettacolo, nel rispetto delle norme e con un pubblico sempre più coinvolto.

Serata da record in arrivo per Roma-Milan. L'Stadio Olimpico viaggia spedito verso un nuovo sold out, che sarebbe il 78° dell'era Friedkin. I cancelli apriranno alle 18:15. Il dato aggiornato parla di oltre 63 mila spettatori, con la previsione di un ulteriore incremento nelle ore che precedono il calcio d'inizio. Atmosfera da grandi notti, cornice piena per una sfida che pesa nella corsa Champions.

