Italia piano Gattuso | tour per l’unità e l’azzardo Palestra verso i playoff

Il piano di Gattuso per unire le forze si ferma davanti ai rifiuti delle società di Premier League. Le squadre inglesi, insieme ad alcune italiane, hanno stoppato i trasferimenti di Donnarumma, Vicario e Tonali, facendo saltare il tour di febbraio. La strada verso i playoff si fa più complicata, e il sogno di un richiamo alle armi sembra sempre più lontano.

Il sogno di un richiamo alle armi anticipato è svanito contro la realtà dei fatti. Le società di Premier League, capofila di un fronte del “no” che comprende anche diverse realtà italiane, hanno negato il via libera ai vari Donnarumma, Vicario e Tonali, rendendo lo stage di febbraio un miraggio. Di fronte all’impossibilità di lavorare sul campo, Gattuso ha scelto la via del confronto diretto. Nelle prossime settimane il CT darà il via a una serie di incontri conviviali a Milano con il blocco di Inter, Milan e Juventus, circa dieci elementi, per poi spostarsi nella Capitale e infine a Napoli. L’obiettivo è chiaro: tenere alta la tensione emotiva in vista della semifinale playoff, dove il margine d’errore sarà pari a zero. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Italia, piano Gattuso: tour per l’unità e l’azzardo Palestra verso i playoff Approfondimenti su Italia Piano Gattuso Italia verso i playoff: Gattuso si affida ai fedelissimi, ma inserisce Palestra e Verratti Il commissario tecnico Gattuso punta sui suoi fedelissimi per affrontare i prossimi impegni. Italia verso i playoff: Gattuso si affiderà ai fedelissimi, ma inserirà Palestra e Verratti Rino Gattuso si prepara a chiamare i giocatori per le sfide decisive. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Italia Piano Gattuso Argomenti discussi: Gattuso incontra Marco Verratti: i motivi del possibile ritorno in Nazionale; GdS - Verso i play off, Gattuso pensa seriamente a Palestra; Vergara sogna la Nazionale, Gazzetta: Fa sperare anche Gattuso; Italia verso i playoff | Gattuso si affida ai fedelissimi ma inserisce Palestra e Verratti. Gattuso, via al piano Mondiale. Spauracchio Svezia: l’Italia punta sull’effetto BomboneraStasera intanto dall’esito di Galles-Macedonia del Nord verrà fuori l’ultimo avversario nell’urna (i padroni di casa avranno l’obbligo di vincere, dato che i macedoni hanno dalla loro il vantaggio ... tuttosport.com Italia, niente stage prima dei Mondiali: il retroscena sul no della Lega, la reazione di Gattuso e l’impatto sulle convocazioniItalia, niente stage prima dei Mondiali: il retroscena sul no della Lega, la reazione di Gattuso e l’impatto sulle convocazioni. Nessuna chance per Zaniolo? sport.virgilio.it Tragedia in Italia, dodicenne precipita dal quarto piano davanti ai genitori. Morte atroce - facebook.com facebook Oggi Giorgia Meloni ha annunciato un “Piano italiano per l’Artico” a dir poco contraddittorio. Dice di voler preservare la zona come “area di pace”, ma anche di voler favorire gli investimenti delle aziende italiane in quella che ha definito a tutti gli effetti una zon x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.