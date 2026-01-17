Mandiamo uno schieramento di forze dell’ordine Ora 5 zone rosse nella città italiana | cosa succede

A Napoli, la sicurezza urbana attraversa un momento di particolare attenzione. Recentemente, una relazione tecnica ha evidenziato l’emergere di cinque zone rosse, dove la microcriminalità e il degrado rappresentano una criticità crescente. La situazione richiede interventi mirati per garantire la tranquillità dei cittadini e il rispetto del decoro urbano, segnando una nuova fase nelle strategie di sicurezza della città.

La sicurezza urbana a Napoli entra in una nuova fase. Nelle ultime ore una relazione tecnica elaborata dagli uffici di via Medina è finita direttamente sulla scrivania del Michele Di Bari, mettendo nero su bianco una criticità ormai evidente: alcune zone della città rischiano di essere soffocate dalla microcriminalità e dal degrado quotidiano, con effetti sempre più pesanti sulla vita dei residenti. Da qui la decisione di intervenire con forza. È stata firmata un' ordinanza prefettizia, già in vigore e valida fino al 16 aprile 2026, che istituisce cinque grandi aree cittadine a "vigilanza rafforzata".

