Italia città blindata! Si temono tensioni e scontri | cosa succede

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clima di forte tensione a Torino in vista del corteo convocato nel pomeriggio a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato due giorni fa dalle forze dell’ordine in corso Regina Margherita. La manifestazione, annunciata da tempo dai movimenti antagonisti, è considerata ad alto rischio dalle autorità cittadine e nazionali, che stanno monitorando da ore la situazione con la massima attenzione. L’allerta è alle stelle e si temono tensioni e scontri. Cosa sta succedendo. Sgombero Askatasuna: attesi attivisti da tutta Italia per il corte. Il corteo pro Askatasuna prenderà il via alle 14.30 da Palazzo Nuovo, sede storica dell’Università di Torino, dopo il cambio di luogo rispetto all’originaria convocazione in piazza Santa Giulia, area da sempre collegata all’attività del centro sociale sgomberato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

italia citt224 blindata si temono tensioni e scontri cosa succede

© Tvzap.it - Italia, città blindata! Si temono tensioni e scontri: cosa succede

