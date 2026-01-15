Pellegrinaggio in Terra Santa un' occasione di cooperazione internazionale | Forlì rafforza i legami con i territori palestinesi

Dal 1 al 7 gennaio, 28 cittadini di Forlì hanno partecipato a un pellegrinaggio in Terra Santa, promosso dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro con il patrocinio del Comune. Un’esperienza che ha rafforzato i legami tra la comunità locale e i territori palestinesi, favorendo la cooperazione e la comprensione reciproca. Questa iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo e collaborazione internazionale, mantenendo vivo il legame con le radici spirituali e culturali.

Sono 28 i forlivesi che dall'1 al 7 gennaio hanno partecipato al pellegrinaggio organizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro in Terra santa, patrocinato anche dal Comune di Forlì. Il viaggio ha fatto tappa al Santo Sepolcro a Gerusalemme, ma anche alla basilica della Natività di Betlemme.

