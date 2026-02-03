Iran segnali di apertura da Teheran

La tensione tra Iran e Stati Uniti sembra allentarsi. Dopo mesi di scontri e sanzioni, Teheran mostra alcuni segnali di apertura, sorprendendo molti osservatori. Nel frattempo, Donald Trump avverte ancora, lasciando capire che gli Stati Uniti non abbasseranno la guardia. La situazione resta calda, ma qualcosa sembra muoversi.

Apertura da Teheran dopo le tensioni con gli Stati Uniti. Intanto arriva un nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, segnali di apertura da Teheran

