Iran segnali di apertura da Teheran
La tensione tra Iran e Stati Uniti sembra allentarsi. Dopo mesi di scontri e sanzioni, Teheran mostra alcuni segnali di apertura, sorprendendo molti osservatori. Nel frattempo, Donald Trump avverte ancora, lasciando capire che gli Stati Uniti non abbasseranno la guardia. La situazione resta calda, ma qualcosa sembra muoversi.
Apertura da Teheran dopo le tensioni con gli Stati Uniti. Intanto arriva un nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Teheran annuncia passi avanti nei colloqui con Washington, segnali di apertura su nucleare e rapporti bilaterali.
Iran, una scia di esplosioni da Bandar Abbas a Teheran: “Gli Usa non c’entrano”
Da Bandar Abbas a Teheran, una serie di esplosioni scuote l’Iran.
Argomenti discussi: Iran. Riad cambia linea: apertura agli attacchi USA, ma resta prudenza ufficiale; Tregua Ucraina e apertura Iran: Trump torna al centro del gioco globale; Iran-Usa, Pezeshkian ordina l’avvio dei negoziati sul nucleare tra tensioni Ue e minacce di guerra; Il tempo corre, Teheran si prepara per il peggio.
Usa-Iran, segnali di dialogo per evitare l’escalation: mediatori al lavoroWashington e Teheran tornano a parlarsi, seppur indirettamente, nel tentativo di scongiurare una nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere, attraverso diversi canali diplom ... online-news.it
Iran. Riad cambia linea: apertura agli attacchi USA, ma resta prudenza ufficialeUn cambio di tono netto, seppur ancora calibrato con cautela diplomatica. Secondo quanto riportato da Axios, l’Arabia Saudita non sarebbe più rigidamente contraria a un’azione militare statunitense co ... notiziegeopolitiche.net
I SEGNALI USA DI DISPONIBILITÀ AI COLLOQUI CON L'IRAN Secondo quanto riferito da Axios, l'amministrazione Trump ha comunicato all'Iran di essere pronta a negoziare un accordo nucleare. Egitto, Turchia e Qatar stanno lavorando per organizzare u - facebook.com facebook
La finestra diplomatica sul dossier iraniano si sta rapidamente chiudendo. Tra segnali sempre più espliciti di un’opzione militare “già decisa”, riposizionamenti regionali e un’intensa attività di signaling strategico, la crisi entra in una fase in cui il timing sembr x.com
