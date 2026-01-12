Iran | tra apertura al dialogo e lotta alle minacce straniere l’ora più dura di Pezeshkian

Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, ha affrontato recentemente le sfide del paese, tra un’ostinata volontà di dialogo e la ferma opposizione alle minacce esterne. In un contesto segnato da proteste sociali scoppiate a dicembre, si è mostrato determinato a mantenere l’equilibrio tra apertura e difesa degli interessi nazionali, sottolineando la complessità della situazione interna e le tensioni con l’estero.

Ha parlato con volto teso e toni battaglieri ieri Masoud Pezeshkian, presidente di un Iran in cui continuano a divampare le proteste scoppiate a fine dicembre contro il carovita e divenute una sfida al sistema della Repubblica Islamica. Un discorso equilibrista e non incendiario, come tipico del personaggio, in cui Pezeshkian ha provato a mostrare empatia verso le proteste, dicendosi “pronto ad ascoltare il suo popolo” e sottolineando che assieme al governo “ascoltiamo i manifestanti e abbiamo fatto ogni sforzo per risolvere i loro problemi”, ponendosi l’obiettivo di “distribuire equamente tutto ciò che abbiamo tra le persone, indipendentemente dal partito, dalla fazione, dall’etnia, dalla razza o persino dalla provincia, dal dialetto o dalla lingua a cui queste persone appartengono”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

