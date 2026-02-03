Iran | ok dialogo con Usa senza minacce

Il presidente iraniano Pezeshkian ha annunciato di aver dato incarico al ministro degli Esteri Araghchi di valutare la possibilità di negoziare con gli Stati Uniti. Per ora, l’Iran non ha lanciato minacce e sembra aperto a un dialogo. La decisione arriva mentre si susseguono segnali di apertura da parte di Teheran.

8.28 Il presidente iraniano Pezeshkian scrive su X di avere incaricato il ministro degli Esteri Araghchi di valutare eventuali negoziati con gli Usa. Pezeshkian parla di colloqui "equi e imparziali, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità". Con la condizione "che sussista un ambiente adeguato, libero da minacce e aspettative irragionevoli". L'ok ai colloqui, "alla luce delle richieste dei governi amici" e "nel quadro degli interessi nazionali" iraniani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, ma solo se l’atmosfera sarà tranquilla e senza minacce.

