Iran disponibile al dialogo con gli Usa nell' ambito degli interessi nazionali Venerdì a Istanbul l' incontro con Witkoff

L’Iran apre alla possibilità di colloqui con gli Stati Uniti, ma solo se si svolgono in un clima di rispetto e senza minacce. Venerdì a Istanbul, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, riceverà la visita di un rappresentante Usa, Witkoff. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto che ha dato mandato ad Araghchi di valutare se ci siano le condizioni per avviare il dialogo, sempre che si basino su interessi nazionali e rispetto reciproco. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e tentativi di dialogo che

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato in un post su X di aver incaricato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi di valutare la possibilità di avviare colloqui con gli Stati Uniti, a condizione che questi si svolgano in un clima privo di minacce e basato sull'equità e sugli interessi nazionali. "Alla luce delle richieste dei governi amici della regione di rispondere alla proposta di negoziati avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ho incaricato il ministro degli Esteri di perseguire negoziati equi e imparziali, guidati dai principi di dignità, prudenza e opportunità, a condizione che sussista un ambiente adeguato, libero da minacce e aspettative irragionevoli", ha affermato Pezeshkian su X, aggiungendo: "Tali negoziati saranno condotti nel quadro dei nostri interessi nazionali".

